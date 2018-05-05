В Сочи грузовик сбил подростка

ДТП произошло утром 5 мая на улице Центральной в Лазаревском районе.

По предварительным данным, краснодарский водитель на грузовике Merсedes наехал на 16-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по обозначенному переходу. В результате ДТП подросток получил травмы, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

По предварительным данным, в произошедшем виноват водитель грузовика.

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