В Сочи грузовик выехал на встречную полосу и врезался в два автомобиля

Авария произошла утром 10 августа на трассе в районе поселка Якорная щель.
Очевидцы выложили в социальные сети видеозапись с места ДТП. По их словам, водитель грузовика внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковой иномаркой и автофургоном. От удара грузовик перевернулся.
По предварительным данным, в аварии пострадал водитель грузовика.
На месте ДТП работали сотрудники полиции и скорой помощи. Обстоятельства случившегося выясняются.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту