В Сочи грузовик выехал на встречную полосу и врезался в два автомобиля

Авария произошла утром 10 августа на трассе в районе поселка Якорная щель.

Очевидцы выложили в социальные сети видеозапись с места ДТП. По их словам, водитель грузовика внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковой иномаркой и автофургоном. От удара грузовик перевернулся.

По предварительным данным, в аварии пострадал водитель грузовика.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и скорой помощи. Обстоятельства случившегося выясняются.

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