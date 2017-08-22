В Сочи грязевой поток смыл двух человек в реку

Инцидент произошел 22 августа около 12:00 в поселке Дагомыс.

Спасатель МЧС Виталий Орехов с женой и ребенком гулял неподалеку от своего дома у реки Западный Дагомыс. Когда они переходили мост, то услышали крики: мужчину и женщину несло течением реки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО.

«Когда мы гуляли, я видел, что на одном из берегов сидели мужчина с женщиной. Через некоторое время шли обратно через мост и остановились посмотреть на речку — уровень воды моментально поднимался. Я обратил внимание, что людей на прежнем месте уже не было», — поделился Орехов.

Он увидел только головы в воде, мужчину и женщину смыло грязевым потоком почти на 100 м ниже по течению.

«Сразу побежал к ним, по пути взял какую-то палку. Протянул ее женщине, она схватилась, и я ее вытащил. А мужчина уже уходил под воду. Говорю ему: «Хватай палку». А он ответил, что уже сил нет. Я спустился чуть ниже по течению и вытащил его на берег», — рассказал спасатель.



Виталий Орехов. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

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