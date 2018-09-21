В Сочи и Анапе пройдут зональные этапы турнира «Легенды Кубани»

Футболисты 2006 года рождения сыграют 22 и 23 сентября.

Все команды разбиты на семь дивизионов. Победители каждого из них 7 октября выявят сильнейшего в Краснодаре на стадионе «Кубань», где пройдет финальный этап.

Но сначала им нужно победить в своих зонах. В каждой по шесть коллективов. Играют сначала по круговой системе — каждый с каждым. А затем последние в группах будут бороться за пятое место, вторые встретятся на матче за бронзу, а лидеры сразятся за малый кубок, чтобы потом в Краснодаре попытаться завоевать большой.

Один из участников финального раунда уже определен, соревнования в первой зоне завершены.

В начале финальной встречи символический удар по мячу сделал тот, в честь кого турнир проводился, — Василий Шитиков. Соперники — команды Ейского и Каневского районов — две сильнейшие команды северной зоны. Они регулярно встречаются на различных межрайонных соревнованиях, и явного фаворита в их противостоянии нет.

За ейчанами были родные стены и желание показать себя перед родными и близкими в лучшем свете, а у сыгранной и не меняющейся по составу последние три года команды Каневского района преимуществом стала слаженность командных действий.

Сначала Егор Назаренко из Ейска развил контратаку, убежал от преследователей и пробил мимо вратаря, однако во втором тайме Александр Демин, Владислав Разгон, Никита Юрченко и Степан Приворотный отличились за гостей. Итог — 4:1, в финале команда из Каневского района.

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