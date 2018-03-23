В Сочи и Апшеронском районе пошел коричневый дождь

Это связано с тем, что фронт пришел со стороны острова Крит в Средиземном море, где зафиксировали песчаную бурю.

О том, что в Апшеронском районе прошел дождь коричневого цвета, интернет-порталу «Кубань 24» сообщили очевидцы.

Как пояснил интернет-порталу «Кубань 24» руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь, вероятно, что это связано с песчаной бурей на Крите. Причиной стала пыль, которую с побережья Африки принес ветер.

«Снежный фронт пришел на Кубань со Средиземного моря. Частички пыли конденсировались, и прошел окрашенный дождь. Он не является химическим и не может нанести вреда», — отметил Андрей Бондарь.

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник