В Сочи и Краснодаре пройдут концерты Государственного джаз-оркестр Армении

28 августа в 20:49

Выступления состоятся 13 и 15 сентября.

По словам организаторов, новая концертная программа джаз-оркестра — это уникальная возможность услышать джаз во всех его проявлениях: настоящий «оркестровый джаз», то есть музыку джазовых композиторов Дюка Эллингтона, Куинси Джонса, Боба Минцера, а также советскую эстрадную классику Константина Орбеляна и Арно Бабаджаняна и джазовые аранжировки армянских мелодий.

Концертный тур приурочен к межгосударственной программе «Дни культуры Республики Армения в России».

Оркестр зародился на территории Советского Союза в 1938 году, сейчас им руководит заслуженный деятель искусств страны Армен Уснунц, сообщается на странице мероприятия в «ВКонтакте».

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