В Сочи и Туапсинском районе без света остались более 30 тыс. человек

Из-за неблагоприятных погодных условий 25 октября без электроснабжения остается часть потребителей в Туапсинском районе, Адлеровском, Лазаревском и Дагомысском районах Сочи.

По данным Минэнерго, без электричества остались около 32 тыс. 900 человек, в том числе в зоне ответственности АО «НЭСК-электросети» — 5 тыс. 300 человек.

По состоянию на 13:00, обесточены две высоковольтные линии электропередачи ВЛ 110 кВ, а также 35 линий 6-10 кВ и 387 трансформаторных подстанций. По данным на 14:00, без электроснабжения оставались 12 социально значимых объектов.

Аварийные отключения на магистральных и распределительных электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» и АО «НЭСК-электросети» происходят из-за сильных ливней и ветра до 14 м/с.

К аварийно-восстановительным работам привлекли 34 бригады в составе 127 человек и 44 единицы техники. Аварийно-восстановительные работы затруднены из-за размытых подъездных путей, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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