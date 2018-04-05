В Сочи иномарка на переходе сбила десятилетнего мальчика

Авария произошла 5 апреля на улице Гайдара, 4 в Лазаревском районе города.

По предварительным данным, 31 летний мужчина ехал за рулем Audi, нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил мальчика, который переходил дорогу слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП десятилетний мальчик получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ГИБДД УВД по Сочи.

Сотрудники ГАИ напоминают, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к ДТП.

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