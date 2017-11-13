В Сочи иномарка насмерть сбила двух пенсионерок  

ДТП произошло 11 ноября около 19:00 в Центральном районе города.

По предварительным данным, 67-летний мужчина на автомобиле Renault сбил женщин, которые переходили проезжую часть в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода.

Пострадавшими оказались 66-летняя и 77-летняя женщины. Обе скончались от полученных травм на месте аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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