В Сочи иномарка врезалась в ограждение и загорелась, шесть человек пострадали

Авария произошла утром 3 сентября около пансионата «Южный» в Адлерском районе.
Видеозапись с места пожара в соцсетях опубликовали очевидцы аварии. По их словам, водитель иномарки BMW X6 не справился с управлением, врезался в ограждения на тротуаре, после этого машина загорелась.
На помощь людям в горящем автомобиле бросился один из водителей. Он вытащил из горящего автомобиля ребенка и одного из взрослых, но сам сильно обгорел, пишут очевидцы.
В результате ДТП пострадали шесть человек, двоих госпитализировали.
Информация о ДТП уточняется.
Вернуться на ленту