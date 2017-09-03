В Сочи иномарка врезалась в ограждение и загорелась, шесть человек пострадали

Авария произошла утром 3 сентября около пансионата «Южный» в Адлерском районе.

Видеозапись с места пожара в соцсетях опубликовали очевидцы аварии. По их словам, водитель иномарки BMW X6 не справился с управлением, врезался в ограждения на тротуаре, после этого машина загорелась.

На помощь людям в горящем автомобиле бросился один из водителей. Он вытащил из горящего автомобиля ребенка и одного из взрослых, но сам сильно обгорел, пишут очевидцы.

В результате ДТП пострадали шесть человек, двоих госпитализировали.

Информация о ДТП уточняется.

Вернуться на ленту

Источник