В Сочи инспекторы ГИБДД нашли в машине полкилограмма амфетамина

В отношении водителя возбудили уголовное дело.

На стационарном посту Магри госавтоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого был 28-летний житель Омска. Мужчина вел себя подозрительно. Салон машины осмотрели, нашли и изъяли контейнер со свертками, в которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Также в машине нашли весы, устройство для вакуумной упаковки, пакетики для фасовки, мобильные телефоны и пластиковые карты.

Экспертиза показала, что изъятое — амфетамин массой более 500 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию, там он рассказал, что изготовил наркотик самостоятельно и приехал в Сочи, чтобы продать его через закладки. Возбудили уголовное дело. Задержанный находится под стражей.

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