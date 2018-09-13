В Сочи ищут родственников захороненного в Австрии солдата

Волонтеры военно-мемориального центра «Возвращенные имена» восстановили имена более 70 погибших уроженцев Краснодарского края, захороненных в Австрии.

Среди них — гвардии рядовой Мелик Кармерян 1926 года рождения, который жил в Красновольском сельском округе Адлерского района.

Он погиб 20 апреля 1945 года в Австрии. Его имя внесено в книгу памяти Краснодарского края. Родственников просят обращаться в отдел военного комиссариата Адлерского района по телефону 8(862)240-42-36, или в центр «Возвращенные имена», сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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