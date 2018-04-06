В Сочи испекли 100-килограммовый пряник в виде здания ж/д вокзала

Его представили на ежегодной выставке «Индустрия гостеприимства и развлечений».

На сегодняшний день это самое большое съедобное здание, которое когда-либо делали в России. Его авторы — сочинцы Сергей Мусиенко и Амалия Мартиросян.

«Сложность состояла в том, чтобы сделать именно бескаркасное здание, без фундамента, все детали съедобные, кроме часового механизма. Такое делается, но редко, нужно большое умение и терпение, чтобы достичь такого результата», — сказал шеф-повар сочинского санатория Сергей Мусиенко.

Стали свидетелями рекорда России и другие участники выставки. Их в этот раз более 70 из 21 региона страны.

«Эта выставка — серьезная площадка для круглых столов и презентаций. Мы рассчитываем в рамках деловой программы выставки представить различные проекты в сфере промышленности, продукцию и организовать коммуникацию промышленных предприятий и санаторно-курортного комплекса», — пояснил первый заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой.

Выставку посетили более 6 тыс. человек. Среди них сочинцы и гости города, которые могли не только приобрести понравившийся товар, но и посетить мастер-классы по кулинарии.

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