В Сочи из аптеки изъяли запрещенный лекарственный препарат «Лирика»

Кубанские полицейские выявили факты незаконного сбыта лекарственного препарата в одной из сочинских аптек.

Полицейские оперативным путем получили информацию о том, что в одной из сочинских аптек без рецепта продают гражданам сильнодействующие лекарственные препараты. При проверке сведения подтвердились. Выяснилось, что провизор продавал лекарственный препарат «Лирика» без рецепта.

В отношении юрлица составили протокол по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ об осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Суд оштрафовал нарушителей на 50 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В помещении аптеки полицейские обнаружили и изъяли более 20 рецептов на препарат «Лирика», которые вызвали сомнение в их подлинности. Проведенная экспертиза подтвердила, что документы являются поддельными.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.

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