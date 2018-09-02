В Сочи из больницы выписали двух младенцев, находившихся в загоревшемся самолете

Сейчас в краевой больнице остается одна пациентка.

«Выписали девятимесячных двойняшек. Помощь оказана в полном объеме всем, кому она потребовалась после ЧП, и амбулаторно, и в стационаре, и на месте происшествия», — сказала начальник городского управления здравоохранения Марина Вартазарян.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что сейчас в краевой больнице на лечении находится одна пациентка, которую накануне доставили в клинику вертолетом.

Ранее сообщалось, что у женщины травма спины, ей понадобилась операция, но угрозы ее жизни нет, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Среди пассажиров жертв нет. В Минздраве РФ сообщили, что медики оказали помощь 18 пассажирам самолета.

Скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян, который первым прибыл на место аварии, координировал работу служб аэропорта и помогал проводить эвакуацию пассажиров. У мужчины не выдержало сердце. СК проведет проверку по факту смерти сотрудника аэропорта Сочи.

Пассажирам предложили гостиницу для размещения.

В аэропорту Сочи рассказали,что после ЧП с самолетом эвакуацию пассажиров провели за 17 минут.

СК возбудил дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи. Комиссия МАК начала расследование происшествия с самолетом в Сочи. На место аварийной посадки самолета в Сочи прибыл глава Минтранса РФ. Ространснадзор проверит UTair и аэропорт Сочи после ЧП с самолетом.

В интернете появилось видео с места аварийной посадки Boeing в Сочи. Пассажир загоревшегося в Сочи самолета рассказал о ЧП.

В Росавиации рассказали, что посадка Boeing производилась в сложных метеоусловиях. СК рассмотрит несколько версий аварийной посадки самолета.

UTair выплатит компенсацию пассажирам рейса в Сочи.

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