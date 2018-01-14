В Сочи из горящего кафе эвакуировали десять человек

Пожар в кафе «Огонек»в Адлерском районе произошел ночью 14 января.

Видеозапись с места ЧП выложили в социальных сетях очевидцы. По их словам, в момент ЧП в заведении находились люди. Из помещения эвакуировали десять человек.

«Сообщение о возгорании на улице Просвещения поступило в 2:38, в 3:18 огонь локализовали, в 3:43 — ликвидировали. Привлекались пять единиц техники и 16 человек личного состава. Площадь возгорания составила 60 кв. м», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

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