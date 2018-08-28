В Сочи из медицинского спирта делали контрафактный алкоголь

Сотрудники Росалкогольрегулирования по ЮФО и УФСБ России по краю ликвидировали подпольное производство спиртного.

Цех по изготовлению поддельных спиртных напитков располагался в частном доме в ауле Большой Кичмай.

Правоохранители нашли на территории 16 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, в том числе медицинского спирта, а также более 4,5 тыс. бутылок поддельного алкоголя разных видов и наименований.

Сотрудники Росалкогольрегулирования по ЮФО проводят административное расследование, сообщает пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

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