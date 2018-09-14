В Сочи из-за ареста счетов и имущества прекратила работу чайная фабрика

ООО «Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу» в Сочи — одно из крупнейших в России предприятий по переработке чайного листа.

Предприятие вынуждено прекратить работу из-за ареста счетов и имущества предприятия. Об этом заявил председатель совета директоров группы компаний «Мацестинский чай».

Арбитражный суд Краснодарского края предписал арестовать счета и недвижимость предприятия.

«Мы заплатили все налоги, у нас нет задолженности по зарплате, мы выполнили все обязательства», — сказал председатель совета директоров.

«Локо-банк» 15 февраля переуступил задолженность «Мацестинского чая» компании «Грин Пауэр», аффилированной с ООО «Объединение Краснодарский чай». Сейчас долги компании «Мацестинский чай» составляют около 160 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

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