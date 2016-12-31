В Сочи из-за аварии без воды остались 4,5 тыс. человек

В Хостинском районе Сочи 31 декабря на водоводе произошла авария.

В связи с тем, что прорвало трубу диаметром 50 см, без воды остались жители девяти улиц Хостинского района. Это Сухумское шоссе, улицы Краснополянская, Красных партизан, Адлерская, Кипарисовая, Шоссейная, Ручей видный, Туренко, Малоахунский проезд. На них проживает 4,5 тыс. граждан.

Водоснабжения нет в городской больнице № 3. В медучреждении есть запас воды. В случае необходимости воду станут подвозить автоцистернами.

На месте работает аварийно-восстановительная бригада «Сочиводоканал». К работам привлекли шесть человек и две машины.

Ожидается, что ремонт завершат к 17:00.

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