В Сочи из-за аварии без воды остались около 11 тыс. человек

В Сочи 24 февраля на водоводе произошtл порыв. Без воды остались шесть населенных пунктов.

Порыв водовода диаметром 700 мм произошел в Лазаревском районе в лесистой местности вблизи поселка Вардане, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Водовод питал шесть населенных пунктов: поселки Догомыс, Сергей Поле, Уч-Дере, Волковка, Вардане и Шаумян. В районе проживает 10 тыс. 830 человек, из них 1 тыс. 136 детей. В зоне отключения 3 тыс. 610 частных жилых домов, пять санаториев, котельная и больница. Имеется запас воды.

На месте порыва работают ремонтные бригады. Восстановить водоснабжение планируется к 18:00.

В случае необходимости местные жители могут обратиться по телефону доверия 8 (861) 268-64-40, а также по номеру 101.

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