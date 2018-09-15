В Сочи из-за дождя на некоторые участки дороги сошел селевой поток

В районе аула Наджиго Лазаревского района 15 сентября за два часа выпало 49 мм осадков.

По данным Краснодарского ЦГМС, это произошло с 3:00 до 5:00. В результате поднялся уровень реки Макопсе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

На место была направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Администрации сельских и поселковых округов постоянно проверяют уровень реки. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

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Из-за сильного ливня в Лазаревском районе на некоторых участках дорог сошел селевой поток. ⠀ По данным Краснодарского ЦГМС в период с 03.00 до 05.00 15.09.18 года в районе а. Наджиго Лазаревского района г. Сочи выпало 49 мм осадков. ⠀

В результате чего поднялся уровень реки Макопсе. На место была направлена оперативная группа пожарно спасательного гарнизона. Организованно проведение мониторинга силами администрации сельских и поселковых округов. Реки находятся в руслах. ⠀ Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. 🎥: от подписчика. ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар #Лазаревское

Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) 15 Сен 2018 в 4:06 PDT

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