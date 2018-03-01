В Сочи из-за драки у магазина возбудили уголовное дело

Конфликт произошел около 21:00 14 февраля.

Установлено, что это случилось в одном из магазинов поселка Дагомыс. Несколько молодых людей, находящихся в алкогольном опьянении, требовали от продавца отпустить товары в долг. Получив отказ, злоумышленники повредили входную дверь и попытались скрыться. Через несколько минут в магазин приехал его директор со своим другом, произошла словесная перепалка, переросшая в драку.

В ходе конфликта мужчины получили различные повреждения. Трех предполагаемых зачинщиков доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту драки возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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