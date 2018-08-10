В Сочи из-за LiveFest Summer продлят время движения автобусов

10 августа в 19:17

Мероприятие пройдет на высокогорном курорте «Роза Хутор» 11 августа.

Последние рейсы автобуса № 105с от остановки «Роза Хутор» до ТРЦ «Море Молл» отправятся в 23:30 и 00:15. Автобусы № 135 от «Розы Хутор» до «Нового века» в Адлере поедут в 23:45 и 00:30.

Фестиваль пройдет под девизом «Музыка на высоте — с природой на «Вы!»». Основная программа стартует 11 августа в 13:00 с выступлений артистов на бесплатной фестивальной площадке POLDNIK, которая разместится на центральной площади курорта около здания Ратуши.

Главная сцена на высоте 1,6 тыс. м начнет работать в 15:00. Там ожидается выступление флагманских исполнителей мероприятия, а завершится праздник концертом певицы Земфиры, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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