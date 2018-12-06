В Сочи из-за ливня смыло временный мост

Это произошло в ночь на 6 декабря в селе Нижняя Шиловка.

Из-за обильных осадков на 4-м километре автодороги Адлер — Нижняя Шиловка произошло обрушение временного моста через реку Чахцуцыр. Безопасность дорожного движения в районе обрушения временного моста обеспечивают полицейские, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас дорожники ждут, пока спадет уровень воды в реке. Движение планируют восстановить ночью 6 декабря или утром 7 декабря. Людей подвозят к мосту, они пешком переходят на другой берег, где их ожидают другие автобусы.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в указанном направлении до устранения последствий обрушения.

У моста уже дежурит техника и машины с щебнем. Работы по восстановлению моста начнутся сразу после того, как в реке снизится уровень воды.

Для проезда автомобилей пока есть только объездной путь: до пограничного поста в селе Ермоловка, далее через село Ахштырь, затем через съезд на совмещенную автомобильную дорогу Адлер — Красная Поляна, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 ноября в связи с повышением уровня воды в русле реки Чахцуцыр на 4-м километре автодороги Адлер — Нижняя Шиловка произошло подтопление и обвал части моста. В Сочи рядом с обрушившимся мостом для проезда открыли насыпь.

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