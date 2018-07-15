В Сочи из-за ливня закрыли фан-зону ЧМ-2018

В результате сильного дождя 15 июля в городе подтопило дома и дороги нескольких районов.

По данным мэрии, количество осадков, выпавших в Сочи 15 июля в период с 13:30 до 14:16 составило 55 мм.

Сейчас интенсивность ливня в Центральном районе снизилась. В ближайшие один-три часа на территории Сочи, в особенности в предгорной и горной зоне, местами ожидаются сильные ливни. Есть локальные случаи, единичные жалобы от владельцев отдельных домов в Адлерском (улица Авиационная) и Хостинском (улица Шоссейная) районах. Затруднено движение в районе автозаправочной станции и торгового квартала «Фары», сообщает администрация.

В связи с дождем фан-зона Сочи, где в 18:00 планировалась прямая трансляция финального матча чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии, закрыта.

В администрации пояснили, что фан-зону откроют, если к началу матча дождь прекратится, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в нескольких районах Большого Сочи 15 июля затопило дороги.

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