В Сочи из-за «Новой волны» ограничат проезд по Олимпийскому проспекту

С 4 по 9 сентября изменят схему движения транспорта в районе проведения музыкального конкурса.

Во время проведения фестиваля «Новая волна» перекроют движение транспорта по Олимпийскому проспекту от пересечения с улицей Триумфальной до улицы Чемпионов, а также от улицы Парусной до улицы Старообрядческой. Ограничение будет действовать в 18:00 до 00:00.

Также с 17:30 до 00:00 изменят схемы движения четырех автобусов. Маршруты № 57К, 125С и 135 от остановки «Медиацентр» до вокзала «Олимпийский парк» будут курсировать по Казачьей. Маршрут № 100 будет начинать движение от остановки «Детский сад». В обратном направлении автобус будет разворачиваться на кольце Олимпийский проспект и улице Чемпионов, после чего поедет по Олимпийскому проспекту, улицам Воскресенская, Старообрядческая и далее по маршруту.

Проехать по Олимпийскому проспекту можно будет только при наличии аккредитации или билета на концерт. Для информирования жителей и гостей курорта установят специальные мобильные табло переменной информации, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стартовала подготовка к конкурсу молодых исполнителей «Новая волна».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник