В Сочи из-за плохого самочувствия пассажирки вынужденно сел самолет

Посадка прошла 13 октября в 10:30 в штатном режиме.
В Международном аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку самолет Аirbus A330-200 авиакомпании IFly. Воздушное судно направлялось из Анталии в московский аэропорт Домодедово. Причиной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Базэл Аэро».
На борту находились 329 человек. Самолет был встречен машиной скорой помощи. Пассажирку доставили в больницу.
В 11:45 самолет вылетел из Сочи в аэропорт Домодедово.
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