В Сочи из-за плохого самочувствия пассажирки вынужденно сел самолет

Посадка прошла 13 октября в 10:30 в штатном режиме.

В Международном аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку самолет Аirbus A330-200 авиакомпании IFly. Воздушное судно направлялось из Анталии в московский аэропорт Домодедово. Причиной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Базэл Аэро».

На борту находились 329 человек. Самолет был встречен машиной скорой помощи. Пассажирку доставили в больницу.

В 11:45 самолет вылетел из Сочи в аэропорт Домодедово.

Вернуться на ленту

Источник