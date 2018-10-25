В Сочи из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе

25 октября в 02:25

Сотрудники ГИБДД ночью 25 октября перекрыли движение на 31-м километре трассы А-147 Джубга — Сочи.

Движение по мосту через реку Макопсе на трассе Джубга — Сочи на 91-м километре закрыто в связи с повышением уровня воды в русле реки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С 23:45 24 октября начал резко подниматься уровень воды в реке Макопсе в Лазаревском районе города-курорта. Менее чем за час поток воды подмыл береговую опору моста через реку Макопсе. В связи с угрозой разрушения мостового сооружения было принято решение о приостановке движения транспорта по мосту с 0:40, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

На место паводка прибыли представители Упрдор «Черноморье», пять единиц техники, личный состав эксплуатирующей организации. Ведется подготовка к ликвидации угрозы повреждения моста в результате интенсивного паводка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным на 19:00 всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек. В результате подтопления в Туапсинском районе погибла жительница села Кривенковского.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. Также в Туапсе из-за непогоды ввели план «Тайфун». Вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 24 октября в Туапсе прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник