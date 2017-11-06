В Сочи из-за пожара в аварийном здании эвакуировали 20 человек

Из горящего двухэтажного дома эвакуировали 20 человек, в том числе пятерых детей.

«С места возгорания эвакуированы 15 взрослых и пять детей, никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Горели четыре квартиры, общая площадь пожара составила 100 кв. метров. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее власти Сочи расселили часть квартир в этом доме. Остальные жильцы отказались от переезда в новое жилье, считая их площадь недостаточной, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле здесь произошло обрушение старой кирпичной стены, погибла женщина. Обрушившийся в Сочи дом признали аварийным в 2005 году.

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