В Сочи из-за сильного ветра упали три дерева

Это случилось днем 16 октября.

Оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России в 13:30 сообщили, что из-за сильных порывов ветра дерево упало на автомобили, в которых находятся люди. К месту происшествия выехали спасатели МЧС и «Кубань-Спас». Прибыв на место, сотрудники экстренных служб не обнаружили внутри автомобилей людей. Как оказалось, в результате происшествия никто не пострадал. После осмотра машин спасатели распилили и убрали упавшее дерево с дороги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Через полчаса к спасателям снова обратились местные жители Адлера. Они сообщили, что в районе улицы Холмской дерево упало на газовую трубу. Спасатели убрали аварийное дерево. Никто из жителей не пострадал, газопровод не поврежден.

В 15:00 спасатели выехали для распилки дерева, упавшего на забор детской поликлиники. В результате происшествия никто не пострадал.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае 16 октября ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Ухудшение погоды прогнозируется в Апшеронском, Мостовском, Туапсинском районах и Сочи.

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