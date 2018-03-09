В Сочи из-за сильного ветра задержано более десяти авиарейсов

Самолеты не смогли приземлиться в аэропорту города-курорта и улетели в Краснодар, Анапу и Минеральные воды.

«По данным на 16:45 по мск, на прилет задержано 11 авиарейсов», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Шесть из них направлены на запасные аэродромы Краснодара, Минеральных вод и Анапы. Соответственно, задержаны и обратные рейсы.

Обслуживание задержанных авиарейсов ожидается в ближайшие часы, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», синоптики сообщили о том, что в Сочи ночью и утром 10 марта порывы ветра будут достигать 15 м/с.

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