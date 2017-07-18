В Сочи из-за сообщения о бомбе эвакуировали сотрудников филиала «Кубаньэнерго»

На место ЧП 18 июля выехали экстренные службы города-курорта.

Сотрудники Сочинских электросетей были вынуждены покинуть свои рабочие места в офисном здании на улице Конституции из-за сообщения о минировании. Об этом рассказал сотрудкик предприятия.

«Была объявлена эвакуация, все покинули здание», — цитирует слова собеседника ТАСС.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь. Кинологи с собаками обследовали здание, опасных предметов не обнаружили. Полицейские во время оперативно-разыскных мероприятий установили личность звонившего, им оказался мужчина. Около 13:00 оцепление сняли, сотрудники вернулись на свои рабочие места», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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