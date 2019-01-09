Погода на курорте ухудшится вечером 9 января.

По данным синоптиков, вечером и до 18:00 10 января ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью на побережье опустится до -3 +2°C, в предгорной зоне до -3 -8°C. На дорогах возможна гололедица. В горах выше 500 м — слабая лавинная опасность. На автодороге А-149 Адлер — Красная Поляна будет нелавиноопасно.

В связи с ухудшением погодных условий на курорте действует режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы. В случае происшествий следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Сочи предупредили об ухудшении погоды 9 января.

В Краснодаре в ночь на 9 января выпал мокрый снег, спецтехника приступила к обработке реагентами и песчано-соляной смесью городских магистралей и путепроводов.

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