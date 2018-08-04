В Сочи из-за ухудшения погоды прекратили поиски девочки в устье реки

Спасатели осмотрели русло реки Сочи вплоть до впадения ее в море, а также прилегающую к устью часть акватории.

Пропавшая девочка не обнаружена. На данный момент поиск непосредственно в русле прекращен в связи с ухудшением погодных условий в горной местности и высокой вероятностью резкого повышения уровня воды в реке.

Спасатели продолжают визуальный поиск по берегам реки, в устье также дежурит катер МЧС, сообщает пресс-служба ЮРСПО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Хостинском районе Сочи 3 августа возле автобусной остановки в реке потоками воды унесло мужчину, женщину и двух детей. Женщина сумела выплыть, мужчина получил травмы, его также спасли.

На поиски детей привлекли более 400 человек: 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, около 40 росгвардейцев. Администрация города для поиска пропавших привлекла около 40 казаков и 50 волонтеров. На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавсредства и сотрудники ЮРПСО, ЛУВДТ и Морпорта.

Дядя мальчика и девочки, которых в Сочи унесло в реке сильным потоком воды, рассказал, как пытался их спасти.

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