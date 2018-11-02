В Сочи из-за велопробега перекроют часть улиц

Соревнования в честь Дня города пройдут 24 ноября в районе Морского вокзала.

Движение транспорта ограничат с 9:00 до 11:00 по маршруту движения мероприятия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации курорта.

Стартует велопробег от площади Искусств. В том районе перекроют улицы Орджоникидзе, Театральную, Курортный проспект, Поярко, Несербскую и Москвина.

Для объезда планируется организовать двустороннее движение по Нагорной на участке от улицы Театральной до пересечения с переулком Морским.

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