В Сочи из-за халатности пристава застройщик продолжил брать деньги у дольщиков

В Адлерском районе Сочи судебный пристав-исполнитель предстанет перед судом по обвинению в халатности.

По версии следствия, в декабре 2015 года 40-летний пристав-исполнитель Адлерского районного отдела Сочи УФССП России по краю возбудил исполнительное производство в отношении ООО жилой комплекс «Курортный» из-за нарушения норм градостроительного законодательства и наложения судом запрета на размещение в СМИ сведений о продаже квартир. Однако пристав своевременно не направил в управление Росреестра постановление о запрете на регистрацию объектов недвижимости. В результате застройщик ЖК продолжил брать деньги у дольщиков.

С декабря 2015 года по май 2016 года договоры долевого участия в строительстве заключили 50 граждан. Сейчас они не могут получить свидетельство о праве собственности на квартиры из-за того, что дом нельзя ввести в эксплуатацию из-за нарушений при строительстве, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении пристава возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ о халатности. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

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