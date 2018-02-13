В Сочи из-за халатности сотрудника УФСИН осужденные не отбывали наказание

В отношении сотрудника надзорного ведомства в феврале возбудили уголовное дело.

Нарушение выявила прокуратура во время проверки. По версии следствия, в уголовно-исполнительную инспекцию для исполнения поступило 52 приговора суда в отношении осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы. Начальник филиала по Адлерскому району Сочи УФСИН России по краю своевременно не передал их подчиненным сотрудникам для регистрации, учета и контроля за исполнением наказаний.

В результате до ноября 2017 года исполнение приговоров не осуществлялось, осужденные фактически не отбывали наказание, контроль за ними не производился. Кроме того, длительная нерегистрация приговоров приводит к нарушению ст. 86 УК РФ, в которой прописаны основания и сроки погашения и снятия судимости с граждан. Это нарушает права осужденных, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о халатности. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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