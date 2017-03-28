В Сочи из-за забытой сумки оцепили отель сборных России и Бельгии

В Сочи 28 марта был оцеплен отель, в котором остановились члены сборных России и Бельгии по футболу.

Инцидент произошел около 10:00. Один из постояльцев отеля забыл сумку, на место выехали полицейские, провели необходимые мероприятия по безопасности. Забытую сумку вернули хозяину, после чего сотрудники полиции сняли оцепление отеля, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», сборная России проводит два контрольных матча на Кубани: 24 марта в Краснодаре прошла встреча с командой Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи состоится игра с Бельгией.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Полуфинальные матчи сыграют 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Матч за третье место состоится 2 июля в Москве. Санкт-Петербург примет финал соревнований. Ожидается, что матчи Кубка посетят более 700 тыс. болельщиков.

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