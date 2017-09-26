В Сочи из-за звонков о бомбе эвакуировали несколько торговых центров и отелей

По данным СМИ, 26 сентября в городе-курорте были эвакуированы торговые центры на улицах Гагарина, Московской и в селе Веселом.

По словам очевидцев, звонки о заложенных взрывных устройствах поступили также в 17 отелей.

В полиции информацию о прошедших эвакуациях не комментируют.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 19 сентября из-за анонимных звонков эвакуировали 11 торговых центров и гостиницу. Всего же количество эвакуированных за десять дней по всей стране превысило 300 тыс. человек.

Фоторепортаж о том, как эвакуировали торговые центры в Краснодаре, смотрите здесь.

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