В Сочи из заблокированного селевым потоком туннеля спасатели вывели всех людей

В противоселевом туннеле остаются заблокированными 15 автомобилей.

«По данным на 20:30, из тоннеля вывели еще 20 человек. Сейчас в тоннеле людей нет. Внутри остаются еще 15 автомобилей, водители которых снаружи ожидают расчистки подъездных путей, чтобы вывести свои машины из тоннеля. Угрозы жизни и здоровью людей нет. На месте продолжает работать техника», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь Краснодарской аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Олег Ляхоцкий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 августа около Красной Поляны сошел грязевой сель. Потоком грязи накрыло припаркованный автомобиль.

Позже стало известно о том, что в одном из противоселевых тоннелей около курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне после схода грязевого селя оказались заблокированы более 20 автомобилей. Спасатели вывели из тоннеля десять детей.

Вернуться на ленту

Источник