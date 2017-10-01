В Сочи изменилась стоимость проезда в общественном транспорте

В городе-курорте с 1 октября билет на городских маршрутах подорожал на три рубля.

«Нам достаточно долго удавалось сдерживать рост стоимости. В последний раз в Сочи цену проезда поднимали в 2014 году. Между тем, все это время себестоимость перевозок неуклонно росла, топливо и запчасти дорожали», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Юрий Усачев.

На пригородных маршрутах, где стоимость проезда определяется исходя из километража, проезд также подорожает — каждая тарифная зона на три рубля. Проезд на муниципальных автобусах в Адлер будет стоить 76 рублей, в Красную Поляну — 193 рубля, в Лазаревское — 211 рублей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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