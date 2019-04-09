В Сочи жильцов поврежденных при пожаре квартир разместят в пансионате

В доме, где 8 апреля произошел пожар, проживает около 30 человек.

Мэрия Сочи разместит жильцов дома, квартиры которых были повреждены при пожаре, в пункте временного размещения в пансионате «Нева».

Одного жителя разместили в пансионате уже вечером 8 апреля. Остальные захотели остаться у родственников и знакомых, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заявка о возгорании дома в Рабочем переулке поступила в МЧС 8 апреля в 18:24. Площадь пожара составила 250 кв. м.

При пожаре в доме пострадал человек, его доставили в медицинское учреждение.