В Сочи жильцы потушили пожар в квартире, где находилось трое детей

Возгорание произошло 5 апреля в многоквартирном доме на улице Транспортной, 76/15.

«Заявка о пожаре в квартире поступила в 14:57. Спустя десять минут на место прибыли пожарные расчеты. Сотрудники МЧС выяснили, что площадь возгорания составила 1,5 кв. м. Огонь был потушен до приезда пожарных», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жители Сочи в социальных сетях рассказали, что в квартире, где произошел пожар, в момент ЧП находились трое детей. Жильцы дома заметили дым и самостоятельно приступили к тушению после того, как позвонили пожарным.