В Сочи к ЧМ-2018 подготовят более 300 предприятий общественного питания

30 мая в 09:47

Одновременно там смогут обслужить около 30 тыс. посетителей.

Сочинские кафе, рестораны и магазины на время соревнований изменят график работы. Завозить товар им придется ночью, так как днем многие улицы курорта будут перекрыты. В краевой администрации отметили, что во время чемпионата мира стоимость комплексных обедов в радиусе 500 м от стадиона «Фишт» в точках общественного питания будет фиксированной.

«К началу ЧМ-2018 в Сочи для приема гостей и болельщиков подготовят более 300 предприятий общественного питания, которые смогут одновременно обслужить около 30 тыс. посетителей. Объекты общественного питания располагаются вдоль 62 улиц, которые обозначены как гостевые маршруты. Тайные посетители под видом иностранцев посещают рестораны, кафе и магазины Сочи, чтобы проверить персонал объектов потребительской сферы на знание иностранных языков. Кроме того, нам важно, чтобы туристы могли попробовать качественную местную продукцию, кубанские товары будут выделены на полках», — сообщили в краевой администрации.

В конце мая депутаты ЗСК поддержали закон об ограничении розничной продажи алкоголя на время турнира. Согласно документу, алкоголь в стеклянных бутылках нельзя будет купить в торговых точках за день до проведения матча и в день игры.

Закон исключает продажу алкогольных напитков в стекле в границах территорий, а также в радиусе 500 м вокруг стадиона «Фишт», фан-зоны в Сочи, тренировочных площадок в Анапе, Краснодаре и Геленджике. При этом права ФИФА и их коммерческих партнеров будут полностью соблюдены, сообщает РИА «Новости».

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