В Сочи к ЧМ по футболу на безналичную оплату перейдут 365 автобусов

На остановках общественного транспорта курорта установят 100 информационных табло.

К чемпионату мира по футболу во всех 365 автобусах МУП «Сочиавтотранс» будет действовать безналичная оплата. Сейчас расплатиться банковской картой можно в 100 из них, сообщил вице-мэр Сочи Сергей Юрченко.

Он добавил, что представители клиентских групп ФИФА и зрители, которые приобрели билеты на матчи, получат специальные карты со считывающим чипом для бесплатного проезда в городском транспорте. Пункты выдачи карт организуют в здании аэропорта и в аккредитационном центре Олимпийского парка.

В Центральном, Хостинском и Адлерском районах появятся 250 указателей пешеходной мультиязычной навигации.

По словам заместителя директора транспорта и дорожного хозяйства Вячеслава Бауэра, к началу чемпионата мира в полную силу заработает единый информационный портал, мобильное приложение и горячая линия на четырех языках, где можно будет уточнить любую информацию о работе городского транспорта и правилах перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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