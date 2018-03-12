В Сочи к ЧМ по футболу подготовят 300 предприятий общественного питания

На курорте обсудили готовность объектов розничной продажи и общественного питания к проведению ЧМ-2018.

Мероприятие организовал департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. В совещании приняли участие руководители и представители более чем 120 предприятий торговли и общественного питания Сочи, расположенных в радиусе 2 км от стадиона «Фишт» и 500 м от тренировочных площадок.

К началу ЧМ для приема гостей и болельщиков подготовят более 300 предприятий общественного питания, которые смогут одновременно обслужить около 30 тыс. посетителей. Объекты общественного питания располагаются вдоль 62 улиц — «гостевых путей».

Предпринимателям разъяснили проблемные вопросы, связанные с работой в период проведения мундиаля. Они коснулись размещения и распространения рекламы, осуществления торговой деятельности и соблюдения требований в части реализации алкогольной продукции. Руководителям предприятий общественного питания рекомендовали предусмотреть в меню блюда традиционной кубанской кухни, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

ФИФА утвердила список баз сборных на ЧМ по футболу — 2018. В Краснодарском крае разместятся шесть сборных. Стадион «Краснодар» станет базой сборной Испании. В Геленджике на стадионе «Олимп» будет тренироваться команда Исландии, на стадионе «Спартак» — Швеции. Стадион «Понтос» в Анапе стал базой сборной Дании. ФГУП «Юг-Спорт» в Сочи выбрала команда Бразилии, «Спутник-Спорт» — Польша.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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