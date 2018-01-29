В Сочи к прибытию участников Конгресса нацдиалога Сирии подготовили аэропорт

Гости въезжают в Россию по утвержденным спискам без оформления виз.

Для прохождения паспортного контроля иностранцам достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность: заграничный или национальный паспорт гражданина Сирии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

В залах прилета и вылета дополнительно оборудовали мобильные стойки паспортного контроля. Это позволит существенно сократить время на оформление каждого авиарейса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 января в Сочи стартует Конгресс нацдиалога Сирии. Основные мероприятия конгресса — пленарное заседание и гала-ужин — пройдут 30 января.

В качестве наблюдателей на конгресс приглашены представители ООН.

Участники форума рассмотрят подготовку новой конституции, организацию всеобщих выборов под надзором ООН, вопрос о решении гуманитарных проблем, разработку долгосрочной комплексной программы реабилитации Сирии. Среди задач конгресса — вопрос о создании комитета по реформе конституции республики.

Путин не приедет на Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи.

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