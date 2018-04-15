В Сочи кабриолет врезался в ливневый сток

Авария с участием кабриолета Aston Martin DB7 произошла на улице Раздольной в районе форелевого хозяйства.

Фотографии с места ДТП опубликовали в соцсетях. По предварительной информации, водитель из Санкт-Петербурга не справился с управлением на повороте и врезался в ливневый сток.

Водитель не пострадал. Машина восстановлению не подлежит. По свидетельствам очевидцев, владелец спорткара уже несколько раз нарушал правила дорожного движения в городе-курорте.

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