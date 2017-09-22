В Сочи канатные дороги на горнолыжных курортах закроют на профилактику

Подготовка к новому сезону начнется с 9 октября и продлится до 24 ноября.

Гостям горнолыжных курортов Сочи рекомендуют планировать отдых с учетом работы канатных дорог.

«Основная цель плановых регламентных работ — максимальная безопасность гостей. Чтобы обеспечить бесперебойную работу канатных дорог на весь горнолыжный сезон, готовят станции, опоры, тросы и кабинки. Специалисты проводят тщательную дефектоскопию канатов. При необходимости производят замену балансиров, роликов, подшипников, резиновых колес на станциях и масла в редукторах», — сказал начальник управления эксплуатации спортивных объектов курорта «Горки Город» Тенгиз Лолуа.

Во время осенней проверки восточный сектор курорта «Горки Город» будет закрыт с 9 по 27 октября. Зону «Цирк-2» закроют 16 октября и откроют к началу горнолыжного сезона. Центральный сектор не будет функционировать с 7 по 24 ноября. Начиная со 2 октября, канатная дорога «К3» будет закрыта по понедельникам.

Регламентные работы на подъемниках «Роза Хутор» проведут в ноябре. В горно-туристическом центре «Газпром» профилактика канаток стартует в октябре, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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