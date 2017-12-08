В Сочи Кавказский биосферный заповедник открыл четыре зимних турмаршрута

Туристы могут совершить прогулки с гидом по лесу к нарзанным источникам на снегоступах.

Маршруты находятся в черте курорта Красная Поляна. Для прогулок на снегоходах по Кавказскому заповеднику в этом сезоне будет доступно четыре маршрута. Они начинаются на кордоне Пслух, трансфер до него осуществляется на внедорожниках. Перед началом катания всех туристов инструктируют.

Самым простым маршрутом считается «Учебный». Он представляет собой кольцевую трассу длиной более 2,2 км. Продолжением катания по кольцевой трассе станет маршрут «Заснеженный лес». Туристы могут пройти от кордона Пслух на Пслухские нарзаны и обратно. Время в пути туда и обратно — 30 минут.

Прокатиться на снегоходе от кордона Пслух можно и на Энгельмановы поляны. Протяженность маршрута — 32 км. Прохождение его займет около трех часов. По дороге можно увидеть Аибго-Агепстинский хребет. На Энгельмановой поляне туристам предлагают отдохнуть и познакомиться с кавказскими оленями в питомнике.

Самый сложный маршрут проходит до горы Аишха через Энгельмановы поляны с подъемом в альпийскую зону. По пути видны панорамы главного Кавказского хребта. Продолжительность — четыре часа, дистанция — 44 км.

На всех маршрутах участников экскурсии сопровождают инструкторы. Туристам выдают защитные шлемы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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